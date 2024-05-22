حكيمي يطمح لتحقيق دوري أبطال أوروبا مع باريس سان

سان جيرمان يوافق على مشاركة حكيمي في أولمبياد باريس مع المغرب

2024-05-22 / 12:18
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هبة بريس – متابعة

كشفت تقارير صحفية، عن موافقة نادي باريس سان جيرمان، على مشاركة المغربي أشرف حكيمي مع المنتخب الوطني في أولمبياد باريس 2024.

وأفادت صحيفة “ليكيب”، اليوم الأربعاء، أن حكيمي طلب من إدارة النادي الموافقة على مشاركته في الأولمبياد، وتلقى بالفعل موافقة على ذلك.

وأوضحت الصحيفة أن موافقة النادي جاءت لتقوية العلاقة مع اللاعب، خصوصًا وأنه يريد مصالحة الجمهور بعد الخروج المبكر من أمم أفريقيا الأخيرة.

2024-05-22 / 12:18
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