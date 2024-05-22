اختيار الشابة المغربية جنان اللعبي لإدارة أكبر شركة طيران في العالم

2024-05-22 / 16:43
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تواصل الشركات الكبرى ثقتها في الكفاءات المغربية التي أبانت عن حنكتها و علو كعبها و لو بصغر سنها كحال الشابة جنان الغراري اللعبي التي تم تعيينها في منصب هام و حساس.

و في هذا الصدد، أقدم مجلس إدارة شركة “رايانير” الإيرلندية للطيران المنخفض التكلفة، و هي شركة عالمية، على تعيين شابة مغربية ضمن أعضاء مجلس الإدارة في منصب مديرة دولية.

و أعلنت شركة الطيران الاقتصادي “ريانير” أن مجلس إدارتها سيرحب بالمغربية جنان الغراري اللعبي، و كذلك بالبريطانية آمبر رود، كمديرتين غير تنفيذيتين اعتبارا من فاتح يوليوز 2024.

و تعتبر جنان الغراري اللعبي، الشابة المغربية، من الكفاءات التي تستحق أن نفخر بها، حيث سبق و شغلت مناصب هامة و كانت مديرة سابقة في شركة ماكينزي بالمغرب وإفريقيا والشرق الأوسط، و شغلت أيضا منصب مديرة غير تنفيذية لشركة ألمنيوم المغرب.

و تجدر الإشارة إلى أن جنان اللعبي الغراري هي خريجة المدرسة المغربية، و هي عضو مجلس ISCAE و رئيسة “فونداسيون ليسي ليوطي” بالدار البيضاء.

و قد تم تعيين اللعبي الغراري موازاة مع تنصيب أمبر رود و هي وزيرة و نائبة بريطانية سابقة شغلت مناصب مهمة، بما في ذلك وزيرة الدولة للطاقة والتغير المناخي.

2024-05-22 / 16:43
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‫9 تعليقات

  2. هذه هي الاخبار التي يجب نشرها لتبيان قيمة المرأة المغربية نتمنى لها مسيرة موفقة في مشوارها

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  8. ھنيءا للمغاربة اجمعين بھدھ الطاقات الشابة وھنيءا كدلك الى اسرة جنان الكبيرة

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  9. وكم من طاقات أخرى لم يحالفها الحظ او همشت وماخفي اعظم، نفتخر بابنائنا وبناتنا، اللهم وفقهم وبارك فيهم

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