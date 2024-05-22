اختيار الشابة المغربية جنان اللعبي لإدارة أكبر شركة طيران في العالم
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تواصل الشركات الكبرى ثقتها في الكفاءات المغربية التي أبانت عن حنكتها و علو كعبها و لو بصغر سنها كحال الشابة جنان الغراري اللعبي التي تم تعيينها في منصب هام و حساس.
و في هذا الصدد، أقدم مجلس إدارة شركة “رايانير” الإيرلندية للطيران المنخفض التكلفة، و هي شركة عالمية، على تعيين شابة مغربية ضمن أعضاء مجلس الإدارة في منصب مديرة دولية.
و أعلنت شركة الطيران الاقتصادي “ريانير” أن مجلس إدارتها سيرحب بالمغربية جنان الغراري اللعبي، و كذلك بالبريطانية آمبر رود، كمديرتين غير تنفيذيتين اعتبارا من فاتح يوليوز 2024.
و تعتبر جنان الغراري اللعبي، الشابة المغربية، من الكفاءات التي تستحق أن نفخر بها، حيث سبق و شغلت مناصب هامة و كانت مديرة سابقة في شركة ماكينزي بالمغرب وإفريقيا والشرق الأوسط، و شغلت أيضا منصب مديرة غير تنفيذية لشركة ألمنيوم المغرب.
و تجدر الإشارة إلى أن جنان اللعبي الغراري هي خريجة المدرسة المغربية، و هي عضو مجلس ISCAE و رئيسة “فونداسيون ليسي ليوطي” بالدار البيضاء.
و قد تم تعيين اللعبي الغراري موازاة مع تنصيب أمبر رود و هي وزيرة و نائبة بريطانية سابقة شغلت مناصب مهمة، بما في ذلك وزيرة الدولة للطاقة والتغير المناخي.
9 تعليقات
لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم
هذه هي الاخبار التي يجب نشرها لتبيان قيمة المرأة المغربية نتمنى لها مسيرة موفقة في مشوارها
ماشلء الله تبارك الرحمان
بالتوفيق ان شاء الله
بحال هاد النساء باش كنفتاخرو
اللهم بارك بالتوفيق إن شاء الله،
Félicitation pour la femme
marocaine en particulière la jeune Hannana Laabi pour ce poste c’est un honneur pour le Maroc
ھنيءا للمغاربة اجمعين بھدھ الطاقات الشابة وھنيءا كدلك الى اسرة جنان الكبيرة
وكم من طاقات أخرى لم يحالفها الحظ او همشت وماخفي اعظم، نفتخر بابنائنا وبناتنا، اللهم وفقهم وبارك فيهم