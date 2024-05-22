سعار الكابرانات.. الجزائر تتهم المغرب بتجفيف سدودها المائية

ادريس دحني – هبة بريس

اتهمت الحكومة الجزائرية المغرب كعادتها بـ”التجفيف الممنهج للسدود” الواقعة غرب الجزائر, وفق تصريح لوزير الموارد المائية الجزائري، طه دربال، خلال مشاركته في المنتدى الدولي العاشر للمياه المنعقد في بالي بإندونيسيا.

الجزائر والتي لا تتوانى في محاولة تصدير أي ازمة داخلية، وربطها بالمؤمرات الخارجية، اطلعت علينا هذه المرة على لسان وزير الموارد المائية، والذي ادان ما يحدث وفق تعبيره في الحدود مع المغرب، وأكد أنه سيلفت انتباه كل الفاعلين الدوليين في هذا القطاع الحيوي.

كما أكد دربال أن بلاده تنوي نقل انشغالاتها إلى المستوى العالمي، من أجل التحسيس ووضع خطة صارمة للحد من الممارسات المتفاقمة في المغرب.

ويبدو أن سياسة بناء السدود في المغرب والتي تستند على مبادئ متعددة، والتي تهدف إلى تحسين استدامة الموارد المائية، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية، اصبحت تقلق الجارة الشرقية، بعد فشلها في تأمين المياه وتوفير الإمدادات المائية اللازمة للزراعة والشرب لمواطنيها، شأنها في ذلك شأن باقي المواد الأساسية كالحليب والزيت وما إلى ذلك والتي يجد المواطن الجزائري صعوبة قصوى في الوصول إليها.