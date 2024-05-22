طقس الأربعاء.. قطرات مطرية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، تشكل سحب منخفضة مصحوبة بضباب محلي فوق السهول الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، وذلك خلال الصباح والليل.

كما يرتقب نزول قطرات مطرية فوق الأطلسين الكبير والمتوسط خلال الزوال، حيث من المحتمل أن تهم محليا كلا من مناطق السايس والريف وشمال المنطقة الشرقية مساء. ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما فوق السواحل الوسطى وغرب الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و 10 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف، وهضاب الفوسفاط، والهضاب العليا الشرقية، وما بين 16 و22 درجة بأقصى كل من الجنوب والجنوب-الشرقي. وستكون ما بين 09 و16 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع عموما.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هادئ بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال مازاكان وسيصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان خلال الليل ما بين رأس سيم وأكادير، وهائج بباقي السواحل.