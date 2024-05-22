انهيار ورش بناء بمنطقة الرهراه بطنجة

هبة بريس – اسماعيل بويعقوبي

شهدت منطقة الرهراه بمدينة طنجة مساء اليوم الثلاثاء ، حادث انهيار بناية في طور البناء بمنطقة الرهراه بمدينة طنجة .

وقالت مصادر “هبة بريس ” ان الأمر يتعلق بانهيار ورش بناء حيث استنفرت الواقعة عناصر الوقاية المدنية ومعها السلطات الأمنية والمحلية التي هرعت الى عين المكان .

وحسب المعلومات الأولية، فإن عناصر الوقاية المدنية تقوم حاليا بالبحث عن اصابات مفترضة.