انهيار ورش بناء بمنطقة الرهراه بطنجة

2024-05-22 / 00:18
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هبة بريس – اسماعيل بويعقوبي

شهدت منطقة الرهراه بمدينة طنجة مساء اليوم الثلاثاء ، حادث انهيار بناية في طور البناء بمنطقة الرهراه بمدينة طنجة .

وقالت مصادر “هبة بريس ” ان الأمر يتعلق بانهيار ورش بناء حيث استنفرت الواقعة عناصر الوقاية المدنية ومعها السلطات الأمنية والمحلية التي هرعت الى عين المكان .

وحسب المعلومات الأولية، فإن عناصر الوقاية المدنية تقوم حاليا بالبحث عن اصابات مفترضة.

2024-05-22 / 00:18
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‫4 تعليقات

  4. الغش كعادتهم.. وليست المرة الأولى تنهار فيه مثل هذه الورشات البنائية سواء في طنجة او مدن أخرى. والكل يعرف الفضيحة الاخير انهار عمارة في طور البناء بتزنيت.

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