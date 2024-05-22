انهيار ورش بناء بمنطقة الرهراه بطنجة
هبة بريس – اسماعيل بويعقوبي
شهدت منطقة الرهراه بمدينة طنجة مساء اليوم الثلاثاء ، حادث انهيار بناية في طور البناء بمنطقة الرهراه بمدينة طنجة .
وقالت مصادر “هبة بريس ” ان الأمر يتعلق بانهيار ورش بناء حيث استنفرت الواقعة عناصر الوقاية المدنية ومعها السلطات الأمنية والمحلية التي هرعت الى عين المكان .
وحسب المعلومات الأولية، فإن عناصر الوقاية المدنية تقوم حاليا بالبحث عن اصابات مفترضة.
4 تعليقات
على صاحب الورش أن يتحمل مسؤوليته الكاملة..
الغش في البناء ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
رحم الله عبدا عمل عملا فأتقنه ..
الغش كعادتهم.. وليست المرة الأولى تنهار فيه مثل هذه الورشات البنائية سواء في طنجة او مدن أخرى. والكل يعرف الفضيحة الاخير انهار عمارة في طور البناء بتزنيت.