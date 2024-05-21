أكاديمي فلسطيني ..دعم المغرب لفلسطين محط تقدير كبير
الصورة من الارشيف

أيرلندا تحدد موعد اعترافها بالدولة الفلسطينية

2024-05-21 / 23:58
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نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع، الثلاثاء، قوله إن الحكومة الأيرلندية تعتزم الإعلان عن اعترافها، بدولة فلسطينية.

وقالت الحكومة الأيرلندية مساء الثلاثاء إن رئيس الوزراء ووزير الخارجية سيتحدثان إلى وسائل الإعلام صباح الأربعاء، لكنها لم تذكر تفاصيل.

وكانت، أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، قد أشارت في الأسابيع الأخيرة إلى أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم في المنطقة.

وتقول إيرلندا منذ فترة طويلة إنّ ليس لديها أيّ اعتراض من حيث المبدأ على الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية إذا كان ذلك يمكن أن يساعد عملية السلام في الشرق الأوسط.

غير أنّ الحرب التي تشنّها إسرائيل ضدّ حركة حماس في قطاع غزة أعطت القضية زخماً جديداً

2024-05-21 / 23:58
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