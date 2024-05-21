المغرب يقدم شكوى لدى اليونسكو بشأن الجزائر

2024-05-21 / 23:35
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أودعت السلطات المغربية، الثلاثاء، شكوى لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “يونيسكو” بخصوص ملف جزائري حول اللباس التقليدي المعروف بـ”القفطان”.

وأودعت شكاية تخص ملفا جزائريا يتضمن صورة ومقطع فيديو يظهر فيه ما تقول الوزارة المغربية إنه “قفطان النطع الفاسي”.

ووجهت الوزارة المغربية الشكوى إلى المديرة العامة لمنظمة “يونسكو”، أودري أزوالي، متهمة الجزائر بنسب الزي إلى منطقة الشرق في الجزائر.

وأشار نص الشكوى إلى أن المغرب يطالب بسحب صورة ومقطع الفيديو من الملف الجزائري.

2024-05-21 / 23:35
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تعليق واحد

  1. هذ،قوم هبل لادين لاملة لاعقل حتى كتاب الله قالوا عليه بأنه ثرات جزاءري .لكم التعليق.

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