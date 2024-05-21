الرئاسة الإيرانية : الطقس كان “طبيعيا للغاية” خلال سير مروحية رئيسي
قال رئيس مكتب الرئاسة الإيرانية غولام حسين إسماعيلي إن “الظروف” والطقس كانت “طبيعية للغاية” خلال سير المروحيات الثلاث وبينها التي كانت تقل الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.
وأوضح إسماعيلي في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني، الثلاثاء، أنه كان في إحدى المروحيات الثلاث التي تقل المسؤولين الإيرانيين، وأن الرئيس والوفد المرافق له كانوا في مروحية أخرى
وأشار إسماعيلي إلى إن الطقس كان صافيًا عند انطلاق الرحلة، وتوجهوا مباشرة نحو مدينة تبريز من مكان السد الذي افتتحوه.
ولفت إلى أنهم سافروا لمدة نصف ساعة تقريبًا في المنطقة المجاورة لمنجم سونغون للنحاس، وأنهم واجهوا كتلة سحاب في الوادي الملاصق للمنطقة.
وذكر أن قاع الوادي كان ضبابيًا لكن الطقس كان صافيًا، مضيفًا: “كانت هناك سحب في جزء صغير من هذه المنطقة، لكن من حيث الارتفاع كنا على نفس مستوى هذه السحب أو حتى أقل قليلاً”.
وأفاد أن قائد سرب المروحيات، طيار المروحية التي تقل رئيسي أعطى أمرًا للمروحيتين الأخريين بالارتفاع ومتابعة المسير فوق السحب.
وقال ” ارتفعت المروحيات فوق السحب. كانت طائرتنا المروحية رقم 3، وكانت المروحية التي في المنتصف تقل الرئيس، وكانت هناك مروحية أخرى أمامنا”.
20 تعليقات
حادث السقوط كان مدبرا ..
اللهم ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم واسكنهم فسيح جناتك..
هذا الحادث يعتبر من أخطر ما وقع ..
واش قال ليهم طلعوا باش يخبط مها مع جبل؟
تغمدهم اللّه برحمته الواسعه وأسكنهم الفردوس الأعلى
الله يرحمهم
الله يرحمهم برحمته الواسعة
الله يرحمهم برحمته الواسعه انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
الي جهنم وبس المصير
لا حوله ولا قوه الا بالله العلي العظيم
الله يرحمهم جميعا…
انا لله وآنا آليه راجعون
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
الله يرحمهم برحمته الواسعه
الله يرحمهم برحمة الواسعة
انا لله وانا اليه راجعون…الله يرحمهم برحمته الواسعه
الله يرحمهم برحمته الواسعه
لا حوله ولا قوة الا بالله العلي العظيم
انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
انا لله وانا اليه راجعون