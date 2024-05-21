عاجل..العثور على جثة سيدة متفحمة داخل حقيبة بمنطقة اجزناية بطنجة

2024-05-21 / 21:01
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اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

عثر عشية اليوم الثلاثاء على جثة سيدة متفحمة داخل حقيبة ملقاة بمنطقة خلاء بمنطقة اجزناية ضواحي طنجة.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها هبة بريس من عين المكان فالأمر يتعلق بجثة متفجة لسيدة عثر عليها داخل حقيبة بتراب الملحقة الإدارية الثالثة التابعة لجماعة اجزناية ضواحي طنجة .

الواقعة استنفرت عناصر الدرك التي هرعت الى عين المكان بعد اخطارها مرفوقة بفرقة مسرح الجريمة التابعة لنفس الجهاز ، حيث تم إجراء مسح لمحيط الجريمة ورفع البصمات الجنائية في إطار الابحاث التي باشرتها عناصر الدرك تحت اشراف النيابة العامة المختصة .

2024-05-21 / 21:01
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