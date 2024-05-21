محتجون يقاطعون كلمة لبلينكن ويصفونه بـ”جزار غزة

” ستُذكر بأنك جزار غزة”.. بهذه العبارة قاطع عدد من المؤيدين لفلسطين كلمة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال إدلائه بإفادته بشأن موازنة الوزارة في الكونغرس.

واحتجت المجموعة على كلمة بلينكن أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ حول الدبلوماسية الأمريكية والتحديات العالمية وطلب الموازنة لعام 2025.

وخلال كلمة بلينكن، وقف أحد الموجودين في القاعة حاملًا علم فلسطين وقال: “هند رجب التي قتلتها إسرائيل كانت تبلغ من العمر 6 سنوات، بلينكن ستُذكر على أنك جزار غزة. ستذكر كقاتل للفلسطينيين الأبرياء”.

وأثناء إخراج الشرطة للمحتج خارج القاعة، رفع شخص آخر لافتة عليها عبارة “مجرم حرب”، وردد هتاف: “بلينكن أنت مجرم حرب”.

واضطر بلينكن لالتزام الصمت خلال 3 عمليات احتجاج وقعت أثناء كلمته، ليتابع بعدها.

والطفلة الفلسطينية هند رجب تبلغ ست سنوات وقتلت على يد الجيش الإسرائيلي بعد أن كانت الناجية الوحيدة من نيران الدبابات الإسرائيلية على السيارة التي هربت فيها مع 6 من أقاربها.