مراسم تشييع طويلة للرئيس الإيراني الراحل
تواصلت مراسم جنازة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومسؤولين آخرين، الثلاثاء، بعد أن وصلت الجثامين لمرقد السيدة فاطمة المعصومة – أحد أهم المواقع الدينية لدى الشيعة – في مدينة قم.
وبمشاركة حشود غفيرة، طاف الإيرانيون بجثمان رئيسي ومرافقيه الذين قضوا جراء حادث تحطيم طائرة مروحية، الأحد، بالمرقد قبل التوجه لمسجد جمكران في قم، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية (إرنا).
وتستمر مراسم التشييع، الأربعاء، في العاصمة الإيرانية طهران، حيث يؤدي المرشد الأعلى، علي خامنئي، صلاة الجنازة على أرواح القتلى.
وكانت مراسم التشييع انطلقت خلال وقت سابق الثلاثاء، من مدينة تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية، شمال غربي البلاد، قبل نقلها إلى طهران جوا ومن ثم، لقم العاصمة الدينية للشيعة في إيران برا.
وأعلنت إيران الحداد لخمسة أيام وتستمر الجنازة حتى الخميس في مدينة مشهد (شمال شرق) مسقط رأسه حيث سيوارى الثرى هناك
9 تعليقات
تعازينا الحارة للشعب الايراني في وفاة رئسهم ..
موته غامض جداً ولا نعرف من كان وراء ذلك ، إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عن سيئاته.
نسأل الله تعالى أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة إنا لله وإنا إليه راجعون
اللهم اسكنه فسيح جناتك واغفر له وأرحمه وأعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ..
اللهم ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم..
نرفع احر التعازي والمسواة إلى الشعب الاراني اثر وفاة رئيسهم بهذا الحادث المؤلم والمحزن وكل ما نقوله لهم إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم اللهم اغفر له وأرحمه وأسكنه فسيح جناتك مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.
اللهم صبر أهله وذويه الصبر والسلوان على هذا المصاب الجلل إنا لله وإنا إليه راجعون.
كل نفس ذائقة الموت ولكن ليست بهذه الطريقة المؤلمة التي خلفت حزنا شديدا على انفس الشعب الاراني بصفة خاصة والشعب العربي الإسلامي عامة إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه وأسكنه فسيح جناتك.
جنازة مهيبة نتمنى له الرحمة والمغفرة..