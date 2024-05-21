وهبي: “ماشي من حق الفندق يطلب عقد الزواج.. وهذا تدخل فالحياة الخاصة”

2024-05-21 / 17:53
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هبة بريس – الرباط

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على ضرورة تبسيط المساطر الإدارية وحماية المواطنين من الوثائق الادارية غير الضرورية.

وقال وهبي في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء: “عدد من الوثائق ايلا طلبتيها من المواطن كتمس ليه حياتو الخاصة، واذا مكانش كينص عليها القانون وطالبتي بها فهي مخالفة”.

وهبي، أضاف قائلا: “لا يحق للفندق أن يطالب المتزوجة بعنوان سكنها للحجز، أو المطالبة بعقد الزواج، مكاينش سند قانوني لهاد الاجراء، أنا كنقلب عليه هادي 20 سنة” وفق قوله

كما عبر الوزير عن استغرابه من طلب عدد من الوثائق التي لاقيمة ولها في مقدمتها “شهادة الحياة”، مسترسلا بالقول: “لحد الساعة هادي متفهماتش ليا”

2024-05-21 / 17:53
29

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‫29 تعليقات

  6. تأخر الدول العربية سببه واحد هو منح الجهال أعلى المناصب..لايوجد في الكون رجل قانون ويخرق القانون إلا في المغرب.! قال وهبي أن صاحب الفندق ليس له الحق في طلب عقد الزواج.ههههه !!!؟ هذا تشجيع على الفساد. لكن إذا وقع مكروه سيعلق صاحب الفندق.

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  7. تدخل في الحياة الشخصية. مصطلحات أصبحنا نسمعها. الفنادق كاين عائلات محترمات بابنائهنيلتجئن للفنادق معروفين. عكس بعض المجموعات.المكونة من الكوبل. من حق صاحب الفندق ان يطلب عقد الزواج لهاؤلاء. الكوبل.لاداعي لنشر الدعارة في الفنادق علانية.

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  9. ليس لك الحق ان تتكلم في هذه الأمور و لست في موقع ان تنتقد دلك نحن دولة إسلامية و هده الإجراءات المتحدة في الفنادق ليست لنا فيها مشاكل و لا تضرنا بالعكس انها في صالحنا و صالح بناتنا و أبناءنا .

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