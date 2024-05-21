وهبي: “ماشي من حق الفندق يطلب عقد الزواج.. وهذا تدخل فالحياة الخاصة”

2024-05-21 / 17:53
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هبة بريس – الرباط

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على ضرورة تبسيط المساطر الإدارية وحماية المواطنين من الوثائق الادارية غير الضرورية.

وقال وهبي في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء: “عدد من الوثائق ايلا طلبتيها من المواطن كتمس ليه حياتو الخاصة، واذا مكانش كينص عليها القانون وطالبتي بها فهي مخالفة”.

وهبي، أضاف قائلا: “لا يحق للفندق أن يطالب المتزوجة بعنوان سكنها للحجز، أو المطالبة بعقد الزواج، مكاينش سند قانوني لهاد الاجراء، أنا كنقلب عليه هادي 20 سنة” وفق قوله

كما عبر الوزير عن استغرابه من طلب عدد من الوثائق التي لاقيمة ولها في مقدمتها “شهادة الحياة”، مسترسلا بالقول: “لحد الساعة هادي متفهماتش ليا”

2024-05-21 / 17:53
17

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‫17 تعليقات

  1. هذا ما تسمونه بتشجيع الفساد وهدفكم هو جمع الحجج لأن جميع الفنادق مزودة بكاميرات المراقبة ، ومن حق صاحب الفندق أن يطلب عقد الزواج..

    1
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  5. باش يبرر الدي لايمكن تبريره وهو عقد الزواج في الفنادق ضروري لحماية الحياة الاجتماعية التي هي اصلا تعاني من و الويلات

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  7. نحن ذاهبون في طريق مجهول في الحافة ، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض .

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  9. الذهاب إلى الفنادق إلا بالقانون وبما يرضي الله بالشريعة الإسلامية ياسيد وهبي أنت من تحارب المناكر ولكن للأسف الشديد تشجع على الفساد ..

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  11. هناك بعض الفادق لا تطالب بعقد الزواج ماعدا ببطاقة الوطنية فقط ولكن هذا غير جائز شرعا ولا يصح ذالك.

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  13. لا حول ولا قوة إلا بالله.
    اتقي الله،انت اشجع على الفساد.
    ستلاقي ربك لا محالة.
    الله يهديك

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  14. وانا اقول للسيد وهبي انت لاقيمة لك بين المغاربة وستلقى حتفك على يد مقربين منك وزير شاد بمعنى الكلمة

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  16. التشجيع على الفساد و باش يحبس علينا الله الشتاء تلقاه هو الاول كيصلي صلاة الاستسقاء

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