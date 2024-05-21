وهبي: “العقوبة تنتظر كل من يمارس الابتزاز والتشهير عبر الفيسبوك أو اليوتيب”

هبة بريس – الرباط

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على ضرورة فرض عقوبات لمواجهة ظاهرة العنف الالكتروني.

وقال وهبي في معرض رده على أسئلة البرالمانيين بمجلس المستشارين: “مسألة التحرش فمواقع التواصل الاجتماعي طرحات مشكل كبير، لا النساء كيتعرضو للتحرش ولا الرجال كذلك”.

وأضاف وهبي قائلا: “غادي ننتاظرو القانون الجنائي، مبغيناش نديرو نص قانوني مستقل.. حنا كنجيبو التكنولوجيا ومكنديروش ليها نصوص”

وتابع الوزير قائلا: “خصنا نشددو اذا مكانتش العقوبة والزجر مغاديش نوضعو حد لهاد الظاهرة، دابا ولا اللي حل الفيسبوك ينشر ويكذب ويلصق شي فشي.. وملي وصلنا لهاد الدرجة راه القانون والزجز والعقاب هو الحل”

وختم الوزير قائلا: “خصنا نفرقو بين حرية التعبير والعبث، دابا الفيسبوك ولا فيه الابتزاز والتشهير والاستغلال والكذب والاهانات، ايلا هضرتي مع شي حد كيقوليك مسيتي بحرية التعبير، وحرية التعبير عمرها كانت وسيلة سلبية بل ايجابية”