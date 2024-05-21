التوفيق: الوزارة لا تدخر جهدا لتحسين وضعية القيمين الدينيين

2024-05-21 / 17:00
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هبة بريس – الرباط

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن الوزارة لا تدخر جهدا في تحسين الوضعية المادية والصحية والاجتماعية لفئة القييمين الدينيين .

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن ميزانية القيمين الدينيين ارتفعت من 6 ملايير درهما الى 160 مليار سنتيم خلال 20 سنة.

وشدد التوفيق، على أن وزارته تواصل تنفيذ التعليمات الملكية المتعلقة بتحسين الوضعية المادية، عبر الرفع من مكافآت الأئمة والمؤذنين بـ1200 درهم مقسمة على 4 سنوات، صرف زيادة شهرية قدرها 600 درهم لفائدة متفقدي المساجد، ادراج القييمين الدينيين ضمن الفئات المستفيدة من نظام التأمين الأساسي الاجباري عن المرض وغيرها من الاجراءات التي تبرز العناية المتواصلة بهذه الفئة.

2024-05-21 / 17:00
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