التوفيق: من 250 الى 300 مسجدا تغلق سنويا لإصلاحها

2024-05-21 / 16:41
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هبة بريس – الرباط

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن وزارته تخصص حوالي 300 مليون درهم سنويا، ضمن برنامج إعادة تأهيل المساجد المتضررة.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن الميزانية المخصصة تبقى عير كافية بسبب ارتفاع المساجد المتضررة سنويا “ما بين 250 و300 مسجدا وجب إغلاقها لإصلاحها”.

وأضاف التوفيق، أن وزارته قامت منذ سنة 2011 بتأهيل 1906 مسجد وإعادة فتحها بكلفة تجاوزت 3 ملايير درهما، مشيرا الى أن 581 مسجدا في طور التأهيل بكلفة حوالي مليار و229 مليون درهما، و180 مسجدا في طور التراخيص والدراسات بكلفة قدرها 227 مليون درهم، ولا يزال 1495 مسجدا يتطلب تأهيلها بكلفة قدرها ملياري درهما.

وأشار الوزير، الى أن عملية مراقبة حالة بنايات المساجد من طرف الجهات المختصة تسفر عن اغلاق من  230 الى 300 مسجدا سنويا.

2024-05-21 / 16:41
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