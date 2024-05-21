21 قتيلا و2808 جريح.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع
هبة بريس
لقي 21 شخصا مصرعهم، وأصيب 2808 آخرون بجروح، إصابات 107 منهم بليغة، في 2074 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 13 إلى 19 ماي الجاري.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم ترك مسافة الأمان، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب.
وأضاف المصدر ذاته، أنه بخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 39 ألفا و147 مخالفة، وإنجاز 6891 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 32 ألفا و256 غرامة صلحية.
وأشار إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين و 47 ألفا و675 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4414 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6891 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 201 مركبة.
16 تعليقات
التربية الخلقية قبل التربية الطرقية
عندنا أزمة أخلاق
المسؤلين على الطرقات لخصهم اتحاسبو
الا درو الكميرات بلا بوليس بلا جندرم.كلشي غيعرف اسوق
يجب على رجال الامن التحرك في الطرقات وليس الوقوف في البراج
كل واحد منا خاصو يبدا من نفسو ويطبق قانون السير
الحل للحد من الحوادث هو إعادة اجتياز إمتحان السياقة لكل المغاربة بدون استتناء وبصرامة متشددة ماشي هي دورة هاك البيرمي
السباب الحقيقي هيا الرشوة وزبونية لا تسامح مع المخاليفين
خاص يصلحولنا الطرقان
المشكل فالطريق تا هي صغر من باكية ديال الطون و زايداها بالحفاري
للحد من حرب الطرقات علينا الرجوع للعهد الحجري
كثير من الناس الغير مغارب يقولون عنا انا لا نجيد السياقة لان وساءل النقل دخيلة علينا
سحب الرخص عند المخالفات الكبرى،
صراحة طريقة تعليم السياقة بالمغرب ليست جيدة .كيف لشخص ان يتعلم السياقة لمدة 10او15 دقيقة في اليوم.
1- محاربة الرشوة و اصلاح عمل شرطة المرور
جل السائقين المغاربة هداهم الله لا يعيرون أي اهتمام لقانون السير لاعتقادهم أن هذا القانون يبقى خاصا بالمبتدءين فقط
المشكل مايشي في احترام قوانين السير ..البشر المشكل في لبلايك …في الطرق .. في كثرة السيارات ..