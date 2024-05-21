21 قتيلا و2808 جريح.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

هبة بريس

لقي 21 شخصا مصرعهم، وأصيب 2808 آخرون بجروح، إصابات 107 منهم بليغة، في 2074 حادثة سير سجلت داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 13 إلى 19 ماي الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم ترك مسافة الأمان، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب.

وأضاف المصدر ذاته، أنه بخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت ‏مصالح الأمن من تسجيل 39 ألفا و147 مخالفة، وإنجاز 6891 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 32 ألفا و256 غرامة صلحية.

وأشار إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين و 47 ألفا و675 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4414 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6891 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 201 مركبة.