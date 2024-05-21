مصر.. قتلى وجرحى إثر سقوط حافلة ركاب في النيل

2024-05-21 / 15:36
31

هبة بريس – وكالات

لقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم في غرب القاهرة الثلاثاء، إثر سقوط حافلة ركاب كانت تقلّهم في نهر النيل من على متن إحدى العبّارات، بحسب ما أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار وكالة فرانس برس.

وقال عبد الغفار “عدد الوفيّات وصل إلى عشر، وربما يزيد”، في إشارة إلى ضحايا حادث سقوط سيارة “ميكروباص” من أعلى إحدى عبارات نهر النيل بمحافظة الجيزة.

وأوردت صحيفة “الأهرام” الحكومية أن الحافلة كانت تضم نساء فقط كنّ في الطريق إلى عملهن.

2024-05-21 / 15:36
31

مقالات ذات صلة

هزة ارضية

إيطاليا.. عشرات الهزات الأرضية تضرب نابولي وتثير الذعر بين…

2024-05-21 / 14:59

الرئاسة السورية تعلن إصابة أسماء الأسد بسرطان الدم

2024-05-21 / 11:32

المغرب يتفوق على الجزائر في خطوط السكة الحديدية

2024-05-20 / 21:02

سلطات سبتة المحتلة تجهز أماكن استقبال وذبـــ..ـح أضاحي العيد

2024-05-20 / 20:16

صادرات المغرب من الطماطم تزعج المزارعين الفرنسيين والإسبان

2024-05-20 / 19:39

إيران تفتح تحقيقا بشأن تحطم المروحية

2024-05-20 / 17:29

جنوب افريقيا ..المحكمة الدستورية تقضي بعدم أهلية جاكوب زوما…

2024-05-20 / 14:01

برقيتا “عزاء ومواساة” من العاهل السعودي وولي عهده في…

2024-05-20 / 13:36

مدعي “المحكمة الجنائية الدولية” يطلب إصدار مذكرتي اعتقال بحق…

2024-05-20 / 13:06

“الدرك الفرنسي” يعتقل 240 محتجا ويزيل 76 حاجزا

2024-05-20 / 12:13

‫31 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى