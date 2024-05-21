مصر.. قتلى وجرحى إثر سقوط حافلة ركاب في النيل
هبة بريس – وكالات
لقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم في غرب القاهرة الثلاثاء، إثر سقوط حافلة ركاب كانت تقلّهم في نهر النيل من على متن إحدى العبّارات، بحسب ما أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار وكالة فرانس برس.
وقال عبد الغفار “عدد الوفيّات وصل إلى عشر، وربما يزيد”، في إشارة إلى ضحايا حادث سقوط سيارة “ميكروباص” من أعلى إحدى عبارات نهر النيل بمحافظة الجيزة.
وأوردت صحيفة “الأهرام” الحكومية أن الحافلة كانت تضم نساء فقط كنّ في الطريق إلى عملهن.
31 تعليقات
لا حول ولا قوه الا بالله
الله يرحمهم ويغفر لهم يا رب
لا حول ولاقوه الا بالله
الله يرحمهم ويغفرلهم
الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة يارب العالمين
الله يرحمهم ويجعل مثواهم الجنه يارب العالمين
لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم ربي اغفر لهم وارحمهم
رحمهم الله تعالى وأسكنهم فسيح جناته
يارب لطفك يارب
الله يصبر اهليهم
الله يرحمهم ويغفرلهم
يارب رحمتك لاحول ولاقوة الا باللّه وإنا للّه وإنا إليه راجعون
يارب لطفك
لا حول ولا قوه الا بالله
ربنا يرحمهم ويغفر الهم
الله يرحمهم ويغفر لهم يارب