خبراء التكنولوجيا يترقبون الكشف عن أسرع حلول الذاكرة في العالم ب “جيتكس” المغرب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت شركة Lexar، المعروفة عالميا في مجال حلول ذاكرة الفلاش، عن مشاركتها في معرض GITEX Africa 2024، الحدث الرائد في مجال التكنولوجيا والشركات الناشئة في القارة، والذي سيقام في الفترة من 29 إلى 31 ماي في مراكش، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبتنظيم من طرف وزارة التحول الرقمي وإصلاح الإدارة.

و يمثل هذا الحدث المرموق فرصة لشركة “ليكسر” لتقديم أحدث ابتكاراتها في مجال الذاكرة بالإضافة إلى آفاق تطورها داخل السوق المغربية.

و في هذا الصدد، أعرب فيصل عبيدة، المدير العام لشركة ليكسر في الشرق الأوسط وأفريقيا و الهند، عن أهمية هذا الحدث من خلال التأكيد على أن: “جيتكس أفريقيا هو حدث لا يمكن تفويته لعرض التقدم الذي أحرزناه في مجال الذاكرة، وباعتبارنا بوابة للتحول التكنولوجي في أفريقيا، ويقدم المغرب بيئة مثالية لتقديم منتجاتنا ذات الصلة بجمهور واسع، بما في ذلك المصورين ومصوري الفيديو ولاعبي الألعاب”.

و حسب بلاغ للشركة، فتعتبر Lexar المزود الوحيد لحلول الذاكرة التي تجمع بين سعات التخزين الهائلة وسرعات نقل البيانات المذهلة.

كما عززت شركة Lexar ليكسر حضورها في أفريقيا من خلال إنشاء شبكة توزيع قوية، لا سيما في المغرب، حيث وقعت الشركة اتفاقيات استراتيجية مع العديد من الموزعين وتجار التجزئة لتلبية الطلب المتزايد على حلول الذاكرة من الجيل التالي، كما إن تأسيس شركة ليكسر في المغرب يجلب قيمة مضافة كبيرة للسوق المغربي، خاصة في سوق العمل، حيث تساهم الشركة في خلق فرص مهنية في قطاع التكنولوجيا المزدهر.