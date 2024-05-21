ابتداء من 1700 درهما.. “الخروف الإسباني” يخفض أسعار الأضاحي بجرسيف

2024-05-21 / 13:50
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هبة بريس – جرسيف

أسابيع قليلة قبيل عيد الأضحى، غزت الخرفان المستوردة عددا من الأسواق بمختلف مناطق ومدن المملكة.

وعرف سوق الأضاحي باقليم جرسيف، متم الأسبوع المنصرم، دخول أعداد مهمة من الخرفان الاسبانية المستوردة لتلبية الطلب على أضاحي العيد.

ونافست الأضاحي الاسبانية، نظيرتها المغربية التي سجلت أسعارا ملتهبة خلال الأسابيع المنصرمة.

وساهمت الخرفان الإسبانية، في انخفاض أسعار الأضاحي المغربية التي بلغ سعرها بدءا من 1700 درهما.

واستبشر ساكنة المنطقة خيرا، بدخول الأضاحي الإسبانية، التي ستساهم في ضبط الأسعار ووضع حد لتلاعبات “الشناقة”.

2024-05-21 / 13:50
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‫7 تعليقات

  3. الأكباش الإسبانية من بين أجود الأكباش في العالم و ثمنها رخيص مقارنة مع أثمان الأكباش المغربية الموجودة فالسوق و التي أصبحها ثمنها خياليا.

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  4. الخرفان ديال إسبانيا مراقبين و كياكلوا العلف صحي
    أما ديالنا راه كيرعاو من الزبالة و كياكلوا الخنز و لا حسيب و لا رقيب

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  6. صراحة الشراء بالكيلو هو افضل حل لشراء الاضحية ….اغلب الكسابة والشناقة الان كيوزنو الاغنام قبل بيعها في الاسواق بتمن مرتفع

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  7. ا عندهم مراعي و الغابات والعلف طبيعي ماشي كي دياولنا سيكاليم و بزق دجاج و خميرة و ادوية باش يتنفخ

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