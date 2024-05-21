فرق الأغلبية: ملف التشغيل أولوية النصف الثاني من ولاية الحكومة

هبة بريس – الرباط

عقدت هيئة رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب اجتماعها الدوري، يوم أمس الاثنين بمقر المجلس، للتداول في مختلف القضايا المتعلقة بالعمل البرلماني، وخاصة متابعة الدينامية التشريعية ومراقبة عمل الحكومة، وتقييم السياسات العمومية فضلا عن الجهود المقدرة التي تبذلها الديبلوماسية البرلمانية.

وبعد وقوفهم على الأجواء الإيجابية والديموقراطية التي طبعت افتتاح الدورة التشريعية الحالية والتي تميزت بإعادة انتخاب رئاسة وهياكل المجلس، وكذا تشكيل اللجان النيابية الدائمة، التي انطلقت فورا في إعداد برمجة غنية لعملها، وبعد تقييم جلسة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة التي قدمها رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان، والتي أظهرت بالملموس نجاح بلادنا ولله الحمد في تجاوز كل السياقات والأزمات الاستثنائية والظروف الاقتصادية العالمية المعقدة التي ميزت بداية عمل هذه الحكومة، وهو ما مكنها من مواصلة ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية برعاية من جلالة الملك حفظه الله، وتحويل كل التحديات المطروحة الى فرص تنموية تعكسها مختلف المعطيات المرقمة والإجراءات الملموسة التي قدمها رئيس الحكومة، فإن هيئة رئاسة الأغلبية تؤكد ما يلي:

وفي هذا الصدد، أشادت الفرق بالانسجام والتكامل والتنسيق الذي يطبع عمل الاغلبية الحكومية والنيابية، والذي يؤسس لمرحلة جديدة من النجاعة والوضوح في المشهد السياسي الوطني.

وثمنت فرق الأغلبية، الدينامية التشريعية والرقابية المهمة التي تعرفها اللجان النيابية الدائمة خاصة من خلال مواصلة دراسة مختلف النصوص التشريعية المهمة المعروضة عليها خلال الدورة التشريعية الحالية وحرصها على تسريع البث في مقترحات القوانين، مؤكدة على مواصلتها العمل والتنسيق مع الحكومة لإنجاح التنزيل السليم لمختلف الأوراش البرامج الاجتماعية الملكية الهادفة لتعزيز الدولة الاجتماعية.

وشددت الفرق، التزامها بمواصلة نواب الاغلبية الترافع الفعال على كل القضايا التي تشغل الرأي العام الوطني لتعزيز الثقة وتكريس فضيلة الوفاء بالعهود، مؤكدة خلى أن ملف التشغيل يجب ان يكون أولوية النصف الثاني من الولاية الحكومية الجارية كما عبر عن ذلك السيد رئيس الحكومة.

ووقفت فرق الأغلبية على مختلف الاستعدادات الجارية التي تضطلع بها الحكومة لإنجاح الامتحانات الاشهادية المقبلة في مختلف اسلاك التعليم الأساسي والعالي والتكوين المهني، مؤكدة عزمها عقد اجتماع الأغلبية النيابية طبقا لميثاقها قبل متم الدورة التشريعية الحالية

تكثيف التواصل مع الرأي العام من أجل شرح كل المجهودات التي تقوم بها الحكومة وكذا تقاسم الانجازات التي تطبق على أرض الواقع.