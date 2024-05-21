الرئاسة السورية تعلن إصابة أسماء الأسد بسرطان الدم
هبة بريس – وكالات
أعلن بيان صادر عن الرئاسة السورية، إصابة السيدة الأولى أسماء الأسد، بمرض الابيضاض النقوي الحاد “لوكيميا”.
وقال البيان، إنه وبعد ظهور عدة أعراض وعلامات سريرية مرضية، تبعتها سلسلة من الفحوصات والاختبارات، تم تشخيص المرض، وستخضع السيدة الأولى على إثره لبروتوكول علاجي متخصص، يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب.
وأشار البيان إلى أن العلاج سيضطر أسماء الأسد إلى الابتعاد عن العمل المباشر والمشاركة بالفعاليات والأنشطة، كجزء من خطة العلاج. مؤكداً أنها ستخوض المرحلة العلاجية بكل إرادة وعزيمة وإيمان بالله.
4 تعليقات
مرض السرطان اصبح اليوم ليس مرض خطير لان الحمدلله اليوم اصبح العلاج ممكن اللهم اشفي كل من أصيب بمرض السرطان .
مرض السرطان هو مرض يصيب الإنسان منذ القدم وكانت الوفيات فيه أكثر انتشارا بسبب عدم توفر الأدوية اللازمة لعلاج المرض ولكن الحمدلله اليوم لدينا أطباء كفؤ وفي المستوى وهناك علاج فعال لمرض السرطان نتمنى الشفاء العاجل للسيدة أسماء الأسد.
الشفاء العاجل لأسماء الأسد بهذا المرض الذي يعاني منه الكثير والكثير .
نتمنى الشفاء العاجل للجميع عاجلا مرضى المسلمين والمسلمات يارب 🤲