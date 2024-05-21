الرئاسة السورية تعلن إصابة أسماء الأسد بسرطان الدم

هبة بريس – وكالات

أعلن بيان صادر عن الرئاسة السورية، إصابة السيدة الأولى أسماء الأسد، بمرض الابيضاض النقوي الحاد “لوكيميا”.

وقال البيان، إنه وبعد ظهور عدة أعراض وعلامات سريرية مرضية، تبعتها سلسلة من الفحوصات والاختبارات، تم تشخيص المرض، وستخضع السيدة الأولى على إثره لبروتوكول علاجي متخصص، يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب.

وأشار البيان إلى أن العلاج سيضطر أسماء الأسد إلى الابتعاد عن العمل المباشر والمشاركة بالفعاليات والأنشطة، كجزء من خطة العلاج. مؤكداً أنها ستخوض المرحلة العلاجية بكل إرادة وعزيمة وإيمان بالله.