شركة “رايانير” تعلن تحقيق أرباح غير مسبوقة و تعول على المغرب للتوسع أكثر

هبة بريس ـ الدار البيضاء

منذ دخولها السوق المغربية، و طائرات “رايانير” بحجوزات شبه كاملة خلال مجمل الرحلات، سواءا الداخلية التي تربط عددا من مدن المملكة، أو الخارجية التي تؤمن النقل بين مطارات المغرب و عدد من الدول الأوروبية.

و في هذا الصدد، أعلنت شركة “رايانير” للطيران المنخفض التكلفة عن تحقيق أرباح قياسية في نتيجتها الإجمالية خاصة أنها انفتحت على أسواق جديدة و وسعت نموها في إفريقيا من خلال بوابة المغرب و بالتالي الاستفادة من قاعدة زبناء أوسع.

و حسب المعطيات التي نشرتها الشركة الإيرلندية الأصل، فقد تم تحقيق أرباح سنوية قياسية تقارب الملياري يورو و بالضبط 1,9 مليارات يورو.

وارتفعت الأرباح بعد خصم الضرائب بأكثر من الثلث في العام حتى نهاية مارس مقارنة بالعام السابق، حيث ارتفع عدد الركاب بنسبة 9 في المائة إلى 184 مليونا، و بحوالي 23 في المائة أكثر من الذروة التي وصلت إليها قبل الجائحة.

و توقعت شركة “رايانير” وصولها إلى 200 مليون مسافر في السنة الحالية، خاصة مع اقتراب فصل الصيف و بالتالي ارتفاع الطلب على السفر في طائراتها لعدد من الوجهات أبرزها المغرب.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن أسعار “رايانير” المنخفضة ساهمت كذلك في جعل عدد من المغاربة يقبلون على السفر بين مدن المملكة جوا، خاصة أن أسعار بعض الرحلاتالمحجوزة مسبقا في طائرات “رايانير” تقل عن تلك التي تباع بها تذاكر التنقل في الحافلات في ذات الوجهات.