بعد “23”.. ريم فكري تصدر أغنية “ضحكة صفرا”

هبة بريس – خولة الوادي

أيام قليلة بعد إصدارها أغنية “23”، أطلقت الفنانة الشابة ريم فكري أغنية جديدة بعنوان “ضحكة صفرا”.

واختارت ريم، تصوير أغنيتها الجديدة “من كلماتها وألحانها” على طريقة الفيديو كليب، الذي جسدت فيه شخصية مصورة فوتوغرافية.

هذا ويشار الى أن الفنانة ريم فكري وضعت قبل أيام، شكاية قضائية في مواجهة عائلة زوجها الراحل من أجل القذف و السب و التشهير و إهانة هيئة منظمة و الوشاية الكاذبة و ذلك على خلفية الإتهامات التي وجهت لها بعد وفاة زوجها.

وكشف مصدر خاص للجريدة أن ريم فكري كانت تنتظر العثور على جثة زوجها الراحل قبل وضع الشكاية و آثرت الصمت و إحترام حرمة الميت رغم الإتهامات الجارحة التي وجهت لها من أجل تدمير مسيرتها المهنية.