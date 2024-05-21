الجديدة.. سنة ونصف حبسا نافذا لناشط حقوقي بتهم التحريض على الكراهية

2024-05-21 / 10:50
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مصباح أحمد – الجديدة

قضت الغرفة الجنحية لدى ابتدائية الجديدة، أمس الاثنين، بسنة ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية بقيمة 30000 درهم، في حق معتقل الرأي، الناشط الحقوقي (مصطفى د.)، المساند للقضية الفلسطينية، على خلفية تهم التحريض على التمييز والكراهية، بعد أن براته من جنح إهانة موظف عمومي، وبث وتوزيع وقائع كاذبة، والتحريض على ارتكاب العنف.

وتعود بالمناسبة وقائع النازلة، التي توبع في إطارها معتقل الراي، الناشط الحقوقي (مصطفى د.)، في حالة اعتقال، إلى منتصف شهر أبريل الماضي، بعد أن أوقفته السلطات الأمنية بالجديدة، على خلفية التهم الموجهة إليه، والتي تم إسقاط بعضها، والتي ينفيها جملة وتفصيلا.

هذا، وقد كان معتقل الراي، الناشط الحقوقي (مصطفى د.)، مؤازرا من لدن محاميات ومحامين تطوعوا من مختلف الهيئات بالمغرب؛ خلال جلسات محاكمته أمام الغرفة الجنحية بالجديدة، والتي اعتبرتها هيئات وتنظيمات حقوقية وسياسية، مهتمة بالقضية الفلسطينية، حسب ما أوردت بعض المصادر، “محاكمة سياسية”.

2024-05-21 / 10:50
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