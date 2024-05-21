اختار لها اسم “روح”.. هاشم البسطاوي يرزق بمولودة

هبة بريس – القسم الفني

أعلن الفنان المعتزل، هاشم البسطاوي، استقبال مولودته الجديدة التي اختار لها اسم “روح”.

ونشر البسطاوي، عبر حسابه بموقع “انستغرام” صورة مع المولودة الجديدة معلقا عليها بالقول: “رزقت بمؤنسة غالية ابنتي روح”.

من جهتها، حرصت والدة هاشم الفنانة سعاد النجار على تهنئة ابنها قائلة: “ألف ألف مبروك حبيبي هاشم بزيادة المولودة الأمورة روح تتربا فعزكم والله يحفظها ليك هي وخوها هارون ويخليك ليهم حتى تشوف وليدات وليداتهم ياااااااارب العالمين”