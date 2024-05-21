اختار لها اسم “روح”.. هاشم البسطاوي يرزق بمولودة
هبة بريس – القسم الفني
أعلن الفنان المعتزل، هاشم البسطاوي، استقبال مولودته الجديدة التي اختار لها اسم “روح”.
ونشر البسطاوي، عبر حسابه بموقع “انستغرام” صورة مع المولودة الجديدة معلقا عليها بالقول: “رزقت بمؤنسة غالية ابنتي روح”.
من جهتها، حرصت والدة هاشم الفنانة سعاد النجار على تهنئة ابنها قائلة: “ألف ألف مبروك حبيبي هاشم بزيادة المولودة الأمورة روح تتربا فعزكم والله يحفظها ليك هي وخوها هارون ويخليك ليهم حتى تشوف وليدات وليداتهم ياااااااارب العالمين”
4 تعليقات
ألف مبروك للفنان الرائع هشام البسطاوي بمناسبة مولودته نتمنى لها الصحة وطول العمر.
إسم جميل جدا نتمنى له ذرية صالحة وطيبة حفظها الله له.
أسم جميل جدا. مذكور في القران الكريم قال الله تعالى ( وكذالك أوحينا إليك روحا من أمرنا..) صدق الله العظيم.
إسم ناذر في المغرب ، ألف وألف مبروك بهذه المولودة الجديدة.