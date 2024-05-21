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الصورة من الارشيف

واقعة صادمة تهز الهراويين.. ستيني يعتدي على طفلتين والمحكمة تطلق سراحه “فيديو”

2024-05-21 / 10:20
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هبة بريس – البيضاء

اهتزت منطقة الهراويين، ضواحي مدينة الدار البيضاء، على وقع اعتداء جنسي لستيني على طفلتين.

تفاصيل الواقعة، حسب تصريح والدة إحدى الضحيتين، تعود الى اكتشافها بقع دم بالملابس الداخلية لابنتها، قبل أن تكشف أن جارهم هو “المتهم”.

وأضافت الأم، أن جارها الستيني تعمد الاعتداء على ابنتها وابنة شقيقها لمدة طويلة، مشيرة أنها توجهت بالطفلتين لمصالح الدرك الملكي، الذي استمع لأقوالهما واستدعى المشتكى به.

وتابعت الأم، أنه تم تقديم المشتكى به أمام قاضي التحقيق، بحضور الطفلتين، قبل أن تقرر المحكمة متابعته في حالة سراح.

واستغربت الأم المكلومة من قرار المحكمة التي لم تقضي بمتابعة المشتكى به في حالة اعتقال، مطالبة الجهات المعنية بإعادة النظر في القضية وإنصاف الطفلتين.

2024-05-21 / 10:20
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‫6 تعليقات

  6. واحد غنى أغنية شر كبي اتاي اعطاوه عامين وشارف اغتاصب 2 حفيداتو اعطاوه سراح مؤقت وهذا هو لحماق ذيال بصح واك واك

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