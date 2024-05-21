حقوقيون مغاربة يناشدون بإحضار خليجي فار من العدالة متهم باغتصاب قاصر
الصورة من الارشيف

واقعة صادمة تهز الهراويين.. ستيني يعتدي على طفلتين والمحكمة تطلق سراحه “فيديو”

2024-05-21 / 10:20
0

هبة بريس – البيضاء

اهتزت منطقة الهراويين، ضواحي مدينة الدار البيضاء، على وقع اعتداء جنسي لستيني على طفلتين.

تفاصيل الواقعة، حسب تصريح والدة إحدى الضحيتين، تعود الى اكتشافها بقع دم بالملابس الداخلية لابنتها، قبل أن تكشف أن جارهم هو “المتهم”.

وأضافت الأم، أن جارها الستيني تعمد الاعتداء على ابنتها وابنة شقيقها لمدة طويلة، مشيرة أنها توجهت بالطفلتين لمصالح الدرك الملكي، الذي استمع لأقوالهما واستدعى المشتكى به.

وتابعت الأم، أنه تم تقديم المشتكى به أمام قاضي التحقيق، بحضور الطفلتين، قبل أن تقرر المحكمة متابعته في حالة سراح.

واستغربت الأم المكلومة من قرار المحكمة التي لم تقضي بمتابعة المشتكى به في حالة اعتقال، مطالبة الجهات المعنية بإعادة النظر في القضية وإنصاف الطفلتين.

2024-05-21 / 10:20
0

مقالات ذات صلة

الحبس بين سنة و6 أشهر في ملف الإهمال الطبي…

2024-05-21 / 12:18

القضاء يدين “أنس اليملاحي” بعشرة أشهر نافدة وغرامة مالية

2024-05-21 / 11:02

الجديدة.. سنة ونصف حبسا نافذا لناشط حقوقي بتهم التحريض…

2024-05-21 / 10:50

بعد إنهاء عملية الترميم.. افتتاح الموقع الأثري لشالة أمام…

2024-05-21 / 10:00
صندوق المقاصة .. تراجع كلفة دعم غاز البوتان والسكر

بعد زيادة 10 دراهم.. وزارة بنعلي تؤكد تتبعها عملية…

2024-05-21 / 09:24

طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2024-05-21 / 09:06

لندن ..السكوري يسلط الضوء على التجربة المغربية في مجال…

2024-05-20 / 23:02

وفاة شخص بحمام شعبي بمراكش والأمن يفتح تحقيق

2024-05-20 / 22:36

المغرب يستعد لاستقبال خدمات الجيل الخامس من الأنترنيت

2024-05-20 / 22:22

الوزيرة مزور تعلن عن برنامج لتغطية 1800 منطقة قروية…

2024-05-20 / 22:03

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى