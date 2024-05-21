بسبب “أغنية”.. شيرين عبد الوهاب تقاضي روتانا

2024-05-21 / 09:42
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هبة بريس – وكالات

أعلنت المغنية المصرية شيرين عبدالوهاب، الاثنين، أنها رفعت دعوى قضائية ضد شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، بسبب أغنية “الدهب”.

وقالت شيرين عبدالوهاب، في بيان لها، أنها أنها لجأت للنائب العام للحصول على حقوقها المهدرة من جانب بعض العاملين في الشركة.

وجاء في عريضة الدعوى أن البلاغ “يهدف لوقف التعدي الصارخ الواقع على حقوقها الفنية من قيام المشكو في حقهم عن نفسهم وبصفتهم بنشر وبث وطرح أغنية الدهب على مواقع شركة روتانا، والتربح من ذلك العمل غير المشروع، وتلتمس التحقيق في تلك الواقعة وتقديم المشكو في حقهم للمحاكمة الجنائية العاجلة”.

وذكرت شيرين أنها تفاجأت ببث ونشر وإذاعة أغنية “الدهب”، على مواقع شركة روتانا داخل مصر وخارجها، دون الحصول على أي تنازلات أو موافقات منها، كونها الوحيدة المالكة لتلك الأغنية.

2024-05-21 / 09:42
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