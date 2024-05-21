طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، تشكل سحب منخفضة مصحوبة بضباب محلي فوق السهول الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، وذلك خلال الصباح والليل.

كما يرتقب ارتفاع درجات الحرارة مع طقس حار نسبيا بكل من الجنوب -الشرقي للبلاد، داخل الأقاليم الجنوبية وداخل المناطق الوسطى. ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما في السواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و09 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف، وهضاب الفوسفاط، والهضاب العليا الشرقية، وما بين 16 و22 درجة بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي. وستكون ما بين 09 و16 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فسترتفع بوسط وشرق البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي، وسيصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان خلال الليل ما بين راس سيم وأكادير.