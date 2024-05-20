عمالة افران تحتفل بالذكرى ال 19 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و تستعرض حصيلتها

2024-05-20 / 23:56
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2024-05-20 / 23:56
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