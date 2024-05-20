وجدة .. عمال النظافة يحتجون بسبب التوقيفات
هبة بريس : وجدة
خاض عمال شركة النظافة SOS-ANGAD بعد زوال اليوم الإثنين 20 ماي الجاري، وقفة احتجاجية امام مقر جماعة وجدة والمنضوون تحت لواء الإتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وحسب بيان لمكتبهم الإقليمي، ففي ظل الاحتقان الذي يعيشه عمال النظافة بشركة التدبير المفوض SOS-ANGAD بسبب التوقيفات والشطط في استعمال القانون، كمحاولة مبيتة لاستخدامهم كدروع لتصفية حسابات إدارية ضيقة بين الشركة والجماعة الحضرية.
ويضيف البيان، و في ظل عدم الالتزام بمخرجات الاتفاقات السابقة ( إجتماع 3 أبريل 2024 )، فإن المكتب المحلي يعلن ما يلي :
– الرفض المطلق لاتخاذ العمال دروعا لتصفية حسابات ضيقة بين جماعة وجدة والشركة على حساب المصلحة العامة.
– خوض أشكال نضالية احتجاجية قرب مقر جماعة وجدة إلى حين الاستجابة الفورية والكلية للمطالب العادلة والمشروعة.
13 تعليقات
عمال النضافة في الدول الأخرى يتمتع بجميع الحقوق
مقسيين من أبسط الحقوق لا تغطية صحية لا حد أدنى الأجر وغير مصرح بهم لدى أحد صناديق التقاعد
في الاتحاد قوة والحق ينتزع ولا يعطى
لا حول ولا قوة الا بالله
الله معاكم بتوفيق انشأ الله و مسيرة موفقة بإذن الله تعالى
كل التضامن
كل التضامن
هؤلاء العمال هم من يستحق زيادات متتالية لصعوبة عملهم صحيا وظروف العمل القاسية
اللهم اعنهم يارب العالمين.
عمال النظافة بوجدة يقومون بعملهم على أحسن وجه جازاهم الله خيرا ووفقهم لما يحبون
يجب على الشركة المكلفة بتدبير النفايات أن توفر لهم حقوقهم الكاملة..
نتمنى من شركة النظافة ان تعيد العمال الموقوفين عن العمل..
أمر غير مقبول ومرفوض..