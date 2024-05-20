الناضور .. إيداع فاعلة جمعوية بالسجن على خلفية شيك بدون رصيد

هبة بريس : وجدة

تم إيداع فاعلة جمعوية معروفة بجماعة أركمان التابعة ترابيا لإقليم الناضور، بسجن سلوان، وذلك بتهمة التورط في عملية نصب واحتيال وشيك بدون رصيد بقيمة 60 مليون سنتيم.

وحسب مصدر مطلع، فقد جاء توقيف المشتبه فيها بناء على تعليمات النيابة العامة بعد البحث الذي باشرته عناصر الدرك بزايو، التي كانت موضوع مذكرة بحث وطنية بتهمة النصب والاحتيال، وتواجه باتهامات بإصدار شيك بدون مؤونة بقيمة 60 مليون سنتيم.

يشار إلى أن المشتبه بها البالغة من العمر 55 سنة، كانت قد حكم عليها في قضية أخرى بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ.