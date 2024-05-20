العرائش ..عشريني يضع حــ..ـدا لحياته شــ..ـنقا
وضع شاب في العشرينات من العمر، صباح اليوم الاثنين حدا لحياته شنقا على مستوى جماعة العوامرة بإقليم العرائش.
وقالت مصادر محلية إن الهالك عُثر عليه جثة هامدة معلقا بحبل داخل منزل أسرته حيث تجهل الى حدود كتابة هاته الأسطر دوافع إقدامه على الانتحار .
وقد جرى نقل الجثة إلى مستودع الأموات، من أجل اخضاع الجثة للشريح الطبي ومعرفة أسباب الوفاة، وربما أسباب الانتحار.
28 تعليقات
ربي يرحمو وايوسع عليه
إنا لله وإنا إليه راجعون ربي يرحمو ويغفر له ويجعل قبره روضة من رياض الجنة
ربي يرحمو ويغفرله ويجعل مثواه الجنة يارب
ربي يرحمه ويغفرله
وربي يفرج على كل مهموم ويفرح كل مؤمن يارب
الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جنته يارب
ربي يرحمه ويغفر له ويجعل قبره روضة من رياض الجنة
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته