العرائش ..عشريني يضع حــ..ـدا لحياته شــ..ـنقا

وضع شاب في العشرينات من العمر، صباح اليوم الاثنين حدا لحياته شنقا على مستوى جماعة العوامرة بإقليم العرائش.

وقالت مصادر محلية إن الهالك عُثر عليه جثة هامدة معلقا بحبل داخل منزل أسرته حيث تجهل الى حدود كتابة هاته الأسطر دوافع إقدامه على الانتحار .

وقد جرى نقل الجثة إلى مستودع الأموات، من أجل اخضاع الجثة للشريح الطبي ومعرفة أسباب الوفاة، وربما أسباب الانتحار.