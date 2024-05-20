العرائش ..عشريني يضع حــ..ـدا لحياته شــ..ـنقا
وضع شاب في العشرينات من العمر، صباح اليوم الاثنين حدا لحياته شنقا على مستوى جماعة العوامرة بإقليم العرائش.
وقالت مصادر محلية إن الهالك عُثر عليه جثة هامدة معلقا بحبل داخل منزل أسرته حيث تجهل الى حدود كتابة هاته الأسطر دوافع إقدامه على الانتحار .
وقد جرى نقل الجثة إلى مستودع الأموات، من أجل اخضاع الجثة للشريح الطبي ومعرفة أسباب الوفاة، وربما أسباب الانتحار.
28 تعليقات
ربي يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان
ربي يرحمه و يغفرله
الله يرحمه
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويصبر اهله
ربي يرحمه ويجعل مثواه الجنة يارب
ربي يرحمو برحمته الواسعة ياارحم الراحمين يارب العالمين
الله يرحمه و يجعل متواه الجنة
ربي يرحمه ويغفرله
ربي يرحمه ويوسع عليه انشاء الله
الله أكبر ربي يرحمه برحمته الواسعة ويصبر أهله الصبر والسلوان
ربي يرحمو ويغفر له ويجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب العالمين
ربي يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويجعل مثواه الجنه الفردوس
اللهم ارحمه برحمتك الواسعة واسكنه الفردوس الأعلى
ربي يرحمه ويجعل متواه الجنة
ربي يرحمه برحمته الواسعة ان لله وإنا إليه راجعون
الله يرحمه و يوسع قبره و يجعل مثواه الجنة
اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك
الله يرحمه ويجعله من اهل الجنة
الله يرحمه ويوسع عليه
الله يرحمه ويوسع عليه