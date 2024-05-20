واقعة غريبة بسطات…ساعد في حملة تحرير الملك العمومي وسطا على خزنة المحل

هبة بريس_ مكتب سطات

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر الشرطة القضائية بسطات، تمكنت من اعتقال شخص ظهر في مقطع فيديو مصور من كاميرا خاصة بمحل مختص في بيع الزيتون بزنقة الذهيبية بمدينة سطات، (تتوفر هبة بريس على نسخة منه)، وهو يسطو على مبالغ مالية من داخل خزنة المحل، بعد أن كان بداخله يقدم المساعدة لأعضاء اللجنة المختلطة التي يترأسها باشا المدينة بمعية العناصر الأمنية والقوات المساعدة وأعوان السلطة لتحرير الملك العمومي من قبضة المحتلين.

الفيديو التي توصلت به المصالح الأمنية وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كان كافيا لتحديد هوية المشتبه فيه الذي تم اعتقاله ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.

ويشار، أن باشا مدينة سطات وعلى مدى أسبوع تقريبا، وهو يقود حملات جريئة ومنسقة في مواجهة مباشرة مع محتلي الملك العمومي، وهي الظاهرة التي باتت تشكل عقبة في طريق التنمية، ومعضلة كبيرة ساهمت بشكل كبير في تفريخ البراريك والبناء العشوائي بالشوارع العامة والساحات حتى أضحى المرور من هناك من سابع المستحيلات.

وقد انطلقت الجرافات بمحركاتها المزمجرة بمختلف الساحات والأحياء السكنية والمواقع العشوائية، تحت اشراف باشا المدينة وعناصر الأمن ورجال والقوات المساعدة وأعوان السلطة المحلية، وهي الحملة التي طالت أحياء سكنية بلغت فيها ظاهرة احتلال الملك العمومي رقما قياسا.

وقد أضحى باشا المدينة نموذجا يحتدى به وعنوانا بارزا على مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن مواقف بطولية خلفت ارتياحا كبيرا بين صفوف المواطنين، فيما نالت نصيبها الأوفر من التعاليق الايجابية على رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويذكر، أن مدينة سطات، قد حولها بعض محتلي الملك العمومي إلى مايشبه ضيعة خاصة في ملكهم، يتصرفون في ملك الدولة كما يحلو لهم ، ويلحقونه بأملاكهم الخاص، محطمين أرقاما قياسية في عملية احتلال الملك العمومي،حيث زحف الاسمنت والكراسي والمظلات على المساحات الخضراء والساحات فتحولت الحدائق الصغيرة وعلى قلتها إلى فضاءات خاصة، حتى المحلبات تحولت بقدرة قادر إلى مقاهي، بل هناك من بنى أسوارا من الرخام الغالي الثمن وتفنن في زخرفتها..