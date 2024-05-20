“ميليشيا البوليساريو” تعلن مسؤوليتها عن “انفجارات السمارة “

أعلنت جبهة البوليساريو الإرهابية ، مسؤوليتها عن الانفجارات التي وقعت بمحيط مدينة السمارة بالصحراء المغربية ، حيث تبنت العمل الإرهابي الجبان عبر ماتطلق عليه بلاغات رسمية .

وقالت الجبهة الانفصالية ، انها استهدفت ما اعتبرته اهدافا معادية بالسمارة، يوم السبت 18 ماي الجاري ، حيث كانت قد سقطت ثلاث مقذوفات متفجرة في منطقة خلاء جنوب مدينة السمارة دون أن تُخلف أية خسائر مادية أو بشرية.

ويأتي هذا العمل الجبان والارهابي في وقت تجر فيه الجبهة الانفصالية. ذيول الخيبة والانتكاسات الدبلوماسية في ملف الصحراء، حيث أضحت تعيش عزلة دولية فرص عليها المرور الى منطق العصابات والأعمال الإرهابية قصد لفت انتباه المنظم الدولي .