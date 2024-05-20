هجوم الخنازير البرية على منطقة بليونش يصل البرلمان

2024-05-20 / 19:59
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سلط النائب البرلماني عن دائرة المضيق – الفنيدق محمد العربي المرابط ، الضوء على معاناة ساكنة دواور بضواحي جماعة بليونش، وبالأخص دوار بني مزالة العليا، مع هجمات الخنازير البرية على السكان والمحاصيل.

وتقدم النائب البرلماني المرابط بسؤال كتابي إلى وزارة الداخلية في البرلمان، عن الاجراءات الاستعجالية التي يجب اتخاذها لحل هذا المشكل مشيرا الى أن ساكنة المنطقة المذكورة تشتكي من هجوم الخنزير البري على مساكنها ومزارعها، وهو ما يلحق أضرارا كبيرة بممتلكاتها، لاسيما الأراضي الزراعية التي تعتبر محاصيلها مصدر العيش الوحيد لهذه الساكنة.

وأضاف المتحدث نفسه، أن هجوم الخنازير على الساكنة، يثير الرعب والهلع في نفوس الساكنة.

2024-05-20 / 19:59
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‫9 تعليقات

  3. قال تعالى وما من دابة في الارض ولاطائر يطير بجناحيه الا أمم امثالكم مافرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون

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