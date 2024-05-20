صادرات المغرب من الطماطم تزعج المزارعين الفرنسيين والإسبان
تحرك المنتجون الزراعيون الفرنسيون ، للاحتجاج على الارتفاع الكبير للصادرات المغربية من المنتجات الفلاحية عموما والطماطم على وجه الخصوص.
بالفعل، من 2014 إلى 2023، ارتفع حجم الطماطم المغربية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي من 335 ألف طن إلى ما يقرب من 492 ألف طن، بزيادة قدرها 40 في المائة ، وفقًا للمذكرة الإعلامية لمنظمة “Légumes de France”.
وأوضحت ذات الهيأة أيضًا أن النقطة الرئيسية لدخول الطماطم المغربية إلى السوق الأوروبية هي سوق “سان تشارلز” في بربينيان.
يطالب المنتجون الفرنسيون بأنه ” قبل الانتخابات الأوروبية، يجب على النواب الأوروبيين المستقبليين أن يتحركوا من أجل “مراجعة اتفاقية الاتحاد الأوروبي والمغرب فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية ومراجعة لشروط إشعارات المستهلك حتى يكون مصدر المنتجات أكثر وضوحًا”.
في إسبانيا كذلك ، أرسلت المنظمات التي تشكل مجموعة الاتصال الإسبانية الفرنسية الإيطالية والبرتغالية للطماطم، خطاب دعم للمنتجين الفرنسيين، الذين يتشاركون معهم في العواقب الوخيمة التي يتعرض لها القطاع الإنتاجي الأوروبي نتيجة الاستيراد المتزايد وغير المنضبط للطماطم القادمة من المغرب.
ويعتزم المزارعون الفرنسيون بمنطقة “بيربينيون” تنظيم وقفة احتجاجية قرب مركز مرور الشاحنات المغربية المحملة بالمنتجات الزراعية، حيث يتوقع مراقبون أن تحذو هذه الاحتجاجات حذو سابقاتها وتتحول إلى عمليات اعتراض للشاحنات وتخريب لشحناتها.
20 تعليقات
التصدير في غياب تحقيق الاكتفاء الذاتي للمواطنين
حلل و ناقش
الدولة التي تفقر وتجوع شعبها
حسبنا الله ونعم الوكيل
يجب الموازنة اتقوا الله في انفسكم وفي هذا الشعب
حسبنا الله ونعم الوكيل المواطن عوض ان يستفيد من عائدات التصدير يتحمل تبعاته حسبنا الله ونعم الوكيل
المواطنين المغاربة ولا كيشيط ليهوم غا تفرتيت وبلغلا لا الخظر لا الفواكه لا الحوت
خبز الدار ياكلو البراني وحنا نبقاو بلاش
نحن ابناء الشعب تزعجنا أكثر عندما يفوق ثمنها 4 دراهم
الشعب هو الضحية كلشي خارج من ظهر الشعب وسلات الحفلة
لا حولة ولا قوة إلا بالله خير البلاد كيمشي برا والشعب إشري بالغلا
المغرب دولة فلاحية ومع ذلك كولشي غالي ف الخضروات والفواكه
لماد تسمح الدولة بي التصدير
البلد الوحيد لي كايسبق التصدير على السوق الوطنية
مشاء الله راية المغرب في كل الإحصائيات و اغلبهم تلاقيه في مراتب متقدمة حتى في كرة القدم رابع العالم..
يجب توفير الخضروات و الفواكه بأثمنة مناسبة و جودة عالية و الباقي يتم تصديره الشعب أولى بمنتوجات بلده..
قربنا لإنتاج اسبانيا . لكن مع الأسف غالبية الانتاج يتم تصديره و ينعكس ذلك على الأسعار..
المغرب دائما في المقدمة..
دائما المغرب مع الكبار ماشاء الله اللهم آدمها نعمة وآحفظها من الزوال ..
الطماطم المغربية دائما تجول العالم ..
لانه يغلب الاثمان في الداخل
وتقلق المغاربة أيضا وبكثير