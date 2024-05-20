صادرات المغرب من الطماطم تزعج المزارعين الفرنسيين والإسبان

2024-05-20 / 19:39
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تحرك المنتجون الزراعيون الفرنسيون ، للاحتجاج على الارتفاع الكبير للصادرات المغربية من المنتجات الفلاحية عموما والطماطم على وجه الخصوص.
بالفعل، من 2014 إلى 2023، ارتفع حجم الطماطم المغربية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي من 335 ألف طن إلى ما يقرب من 492 ألف طن، بزيادة قدرها 40 في المائة ، وفقًا للمذكرة الإعلامية لمنظمة “Légumes de France”.

وأوضحت ذات الهيأة أيضًا أن النقطة الرئيسية لدخول الطماطم المغربية إلى السوق الأوروبية هي سوق “سان تشارلز” في بربينيان.

يطالب المنتجون الفرنسيون بأنه ” قبل الانتخابات الأوروبية، يجب على النواب الأوروبيين المستقبليين أن يتحركوا من أجل “مراجعة اتفاقية الاتحاد الأوروبي والمغرب فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية ومراجعة لشروط إشعارات المستهلك حتى يكون مصدر المنتجات أكثر وضوحًا”.

في إسبانيا كذلك ، أرسلت المنظمات التي تشكل مجموعة الاتصال الإسبانية الفرنسية الإيطالية والبرتغالية للطماطم، خطاب دعم للمنتجين الفرنسيين، الذين يتشاركون معهم في العواقب الوخيمة التي يتعرض لها القطاع الإنتاجي الأوروبي نتيجة الاستيراد المتزايد وغير المنضبط للطماطم القادمة من المغرب.
ويعتزم المزارعون الفرنسيون بمنطقة “بيربينيون” تنظيم وقفة احتجاجية قرب مركز مرور الشاحنات المغربية المحملة بالمنتجات الزراعية، حيث يتوقع مراقبون أن تحذو هذه الاحتجاجات حذو سابقاتها وتتحول إلى عمليات اعتراض للشاحنات وتخريب لشحناتها.

2024-05-20 / 19:39
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‫20 تعليقات

  4. حسبنا الله ونعم الوكيل المواطن عوض ان يستفيد من عائدات التصدير يتحمل تبعاته حسبنا الله ونعم الوكيل

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  13. مشاء الله راية المغرب في كل الإحصائيات و اغلبهم تلاقيه في مراتب متقدمة حتى في كرة القدم رابع العالم..

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  14. يجب توفير الخضروات و الفواكه بأثمنة مناسبة و جودة عالية و الباقي يتم تصديره الشعب أولى بمنتوجات بلده..

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  15. قربنا لإنتاج اسبانيا . لكن مع الأسف غالبية الانتاج يتم تصديره و ينعكس ذلك على الأسعار..

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