وزير الفلاحة : الطلب على الأضاحي يقدر بـ6 ملايين رأس

هبة بريس /الرباط

وصف محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنموية القروية والمياه والغابات، إن عيد الأضحى بالموعد المهم جدا لمربي الماشية،

وكشف الوزير أنه خلال هذه المناسبة يتم تحويل أزيد من 14 مليار درهم للعالم القروي في هذه المناسبة.

الوزير الذي كان يتحدث في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين أكد ، أن مجموع القطيع الوطني للأغنام يبلغ 20.3 مليون رأس، بنقص بنسبة 2 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، وقطيع الماعز 5.4 مليون رأس بنقص يمثل 4 في المائة مقارنة مع العام الفارط.

وأوضح أن الطلب على الأضاحي يقدر ب 6 ملايين رأس، منها 5.4 مليون من الأغنام (81 في المائة من الخرفان، و19 في المائة من الخروفات) و 600 ألف رأس من الماعز.