إبتدائية إنزكان تدين أبو عمار بالسجن و الغرامة
قضت المحكمة الابتدائية بإنزكان اليوم الإثنين 20 ماي 2024 بإدانة المدعو أبو عمار ب 8 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وكان وكيل الملك لدى ذات المحكمة ، قد قرر متابعة ” أبو عمار ” المعروف في وسائل التواصل الاجتماعي في حالة سراح، مقابل أدائه كفالة قدرها 5 آلاف درهم.
ويأتي قرار النيابة العامة بعد متابعة المعني بالأمر بتهم تتعلق ببث وقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة والتشهير والقذف في حق صحافية وفنان أمازيغي، طبقا للفصول 447-2 و442 من القانون الجنائي.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لإنزكان، قد سبق أن قررت، الاثنين 4 مارس الجاري إغلاق الحدود في وجه ”أبو عمار”، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالقذف والتشهير.
7 تعليقات
حسبنا الله ونعم الوكيل
هكذا يشجعون الفساد والمفسدين باسم الفن
يريدون إسكات الدعاة والعلماء والخطباء
ليقولوا ويفعلوا ما يشاؤون من الفسق والفجور والمنكر
اللهم إن هذا منكر
حسبنا الله ونعم الوكيل
الحكم الحقيقي
سيكون أمام الله
قاضي القضاة
أما في الدنيا فالغالب هم الفنانين والمطربين والممثلين والممثلين ووو
صبرا أبو عمار فإنك على الحق
يكفي أن الخصوم ديالك من أهل الجاهلين
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ، تقتلون أسودكم بأنفسكم ،بئس الحكم إذا كان أهل الفن والمعاصي يكرمون وأهل القرآن والإصلاح يعانون. ويل لكم من الله فأعدوا لذلك اليوم جواباً.الله المستعان
الله المستعان و الله غالب على امره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم من قال كلمة الحق يعاقب ..
كل واحد خاص ادخل سوق راسو ….
القذف والتشهير يعاقب عليها القانون..