“كاف” يصدر بلاغا بشأن أحداث مباراة الزمالك ضد نهضة بركان
أصدر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم بلاغا رسميا أدان فيه الأحداث التي أعقبت مباراة الزمالك المصري ضد نهضة بركان، أمس الأحد، ضمن إياب نهائي كأس الكونفدرالية.
وقال “كاف” في بلاغه: “تدين الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، بشدة الانتهاكات الأمنية وتصرفات الجماهير غير المقبولة، أثناء وبعد إياب نهائي كأس الكونفدرالية، بين نادي الزمالك المصري، ونهضة بركان المغربي، الذي جرى في القاهرة، مصر، يوم الأحد 19 ماي 2024”.
وأضاف: “أحالت الكونفدرالية الأفريقية، القضية على الجهات المعنية في ‘الكاف’، للتحقيق فيها واتخاذ تدابير انضباطية إذا لزم الأمر، بشأن حوادث وسلوك الزمالك ولاعبيه ومسؤوليه وأي طرف آخر أثناء المباراة وبعدها”.
يشار إلى أن الزمالك المصري كان قد توج بطلا لكأس الكونفدرالية بعد فوزه في إياب النهائي على نهضة بركان بهدف دون رد، علما أنه انهزم ذهابا في بركان بهدفين لواحد.
7 تعليقات
المقابلة كانت فيها إنّ !
كان المقابلة كانت فيها مقايضة على اعلى مستوى وذلك ضاهر للعيان
طريقة اللعب نهضة بركان يستدعي الشك
اماً عنف المصريين و هم من انتصروا في المقابلة ، لو لم ينتصروا لأكلوا نهضة بركان
ولذلك يجب الفصل في تنظيم النهائيات في مدينة محايدة
الحكم لم يرجع إلى الفار لأنه كانت هناك ضربة جزاء واضحة..
القضية يجب أن تحال على لجنة الاخلاقيات..
نهضة بركان هو الذي كان يستحق الفوز ..
مبروك لكلا الفريقين..
مبروك لكلا الفريقين الزمالك ونهضة بركان …
يجب على الكاف ان تدرس إمكانية لعب معاية الكؤوس الأفريقية. ذهابا َوايابا خارج بلد الفريقين المؤهلين.