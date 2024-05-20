حادث سقوط طائرة رئيسي.. المغرب يعبر عن تعازيه الصادقة للشعب الإيراني
أهبةـــ الرباط
عبرت المملكة المغربية، اليوم الاثنين، عن تعازيها الصادقة للشعب الإيراني وعائلات ضحايا حادث سقوط طائرة مروحية، أودى بحياة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ومجموعة من المسؤولين.
وجاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، “على إثر حادث سقوط الطائرة المروحية الذي أودى بحياة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، ومجموعة من المسؤولين، تتقدم المملكة المغربية بتعازيها الصادقة للشعب الإيراني وعائلات الضحايا
10 تعليقات
الشعب الإيراني لا يفهم العربية
الله يرحمهم جميعا .الموت حق على الجميع
اللة يرحمهم برحمتة الواسعة كانو كوكبة عضيمة تمثل شموخ المسلم
الله يرحمهم برحمته الواسعة
الله يرحمهم ويجعل قبورهم روضه من رياض الجنه يارب
الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته
الله يرحمهم برحمته واسعه
وان لله وان إليه راجعون
الله يرحمهم برحمته الواسعة
لماذا غضبتم وثارت ثائرتكم لما خاطب ماكرون الشعب المغرب مباشر عقب زلزال الحوز ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تعازينا الحارة لعائلة الشهداء وللشعب الايراني..