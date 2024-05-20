حادث سقوط طائرة رئيسي.. المغرب يعبر عن تعازيه الصادقة للشعب الإيراني

2024-05-20 / 14:59
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أهبةـــ الرباط

عبرت المملكة المغربية، اليوم الاثنين، عن تعازيها الصادقة للشعب الإيراني وعائلات ضحايا حادث سقوط طائرة مروحية، أودى بحياة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ومجموعة من المسؤولين.

وجاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، “على إثر حادث سقوط الطائرة المروحية الذي أودى بحياة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، ومجموعة من المسؤولين، تتقدم المملكة المغربية بتعازيها الصادقة للشعب الإيراني وعائلات الضحايا

2024-05-20 / 14:59
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‫10 تعليقات

  9. لماذا غضبتم وثارت ثائرتكم لما خاطب ماكرون الشعب المغرب مباشر عقب زلزال الحوز ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

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