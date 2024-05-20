الأسبوع الثقافي المغربي لمبادرة ” الوطن اولاً ودائما ” بفرنسا يثير إعجاب المهاجرين

افتتح فرع جمعية مبادرة ” الوطن اولاً ودائما ” بفرنسا، أسبوعه الثقافي المغربي ضواحي العاصمة باريس، ببرنامج يضم العديد من الفقرات المتنوعة ، التي استلهمت المهاجرين المغاربة، ومكنت الكثير منهم خصوصا الأجيال الحالية للتعرف عن قرب من عمق الثرات المغربي.

الفرع المغربي بفرنسا الذي تأسس في 27 يونيو سنة 2023، يترأسه ميمون اليزيدي، الذي برنامج واستراتيجية عمل مع أعضاء الفرع الذي يضم عدد من الأطر المغربية من المهاجرين بفرنسا.

ولقي الأسبوع الثقافي المغربي، توافد العديد من المهاجرين المغاربة ومعهم الفرنسيين، من اجل متابعة برامجه، بل هناك من قطع المئات من الكيلومترات من مدن اخرى فرنسية، للحضور إلى فعالياته التي ستستمر لازيد من أسبوع.

وتتبع الحاضرون في المعرض كل ما يقرّبهم من بلادهم الأم ، ومكن الأسر المقيمة بفرنسا، من الانتقال رفقة أبناءها للاطلاع عن ما يتم تقديمه من عروض، من ضمنها عرض للزواج المغربي الذي لقي إعجاب الحاضرين

، بعد ان عاشوا تمثيلية فرح العرس و العمارية المغربية، مما خلف سفر بالزوار إلى المغرب وغنى تراثه الثقافي المتنوع المنصهر في عمقه الأفريقي .