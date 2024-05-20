مدعي “المحكمة الجنائية الدولية” يطلب إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

هبة بريس / وكالات

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الإثنين، إنه طلب إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بناء على ادعاءات بارتكابهما جرائم حرب في غزة.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن المدعي العام لـ “المحكمة الجنائية الدولية” أنه يسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ورئيس حركة “حماس” في غزة يحيى السنوار، بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وقال المدعي العام إن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، وأضاف أن نتنياهو وغالانت متواطئان في الأوامر بشأن غزة، والتسبب في المعاناة والتجويع للمدنيين