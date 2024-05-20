البيضاء بدون “كاريانات” قبل المونديال.. قرار يلزم بهدم البراريك و منح أصحابها شقق سكنية
هبة بريس ـ الدار البيضاء
قرار صارم و حازم أصدره محمد امهيدية والي جهة الدار البيضاء سطات و هو أن المدينة ستكون بدون “كاريانات” قبل حلول المونديال، حيث أصدر تعليماته المباشرة لكافة المصالح بضرورة التحرك للقضاء على دور الصفيح بتشاور و تنسيق تام مع الساكنة المعنية.
و في هذا الصدد، عقدت العشرات من الاجتماعات الماراطونية في الأسابيع الأخيرة آخرها كان بمقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات سطات و خصص لتدارس آخر مستجدات الملف.
و حسب معطيات خاصة، فإن الوالي الجديد للدار البيضاء وجه تعليماته بهدم البراريك و تعويض ساكنتها وفق المقتضيات القانونية المؤطرة، حيث تدرس السلطات منح شقق سكنية جاهزة لأصحاب البراريك التي سيتم هدمها لربح الوقت.
و قد شرعت فعليا سلطات الجهة في هدم عدد من الأحياء القزديرية بتراب الجهة، و خاصك بالدار البيضاء و المحمدية، و ذلك بعد التوصل لتوافقات مع قاطني تلك البراريك و الذين سيستفيدون في المقابل من شقق جاهزة في تجمعات سكنية عوض بقع أرضية مشتركة كما كان معمولا به في السابق.
و وفق ذات المصادر، فعدد الأسر التي تم إحصاؤها و التي يسكن أصحابها في مساكن عشوائية يقدرون بأكثر من 50 ألف أسرة، و هو ما دفع سلطات الجهة لتدارس إمكانية منح شقق جاهزة للسكن لكل تلك الأسر لتفادي عدد من المشاكل التي كانت في السابق بمنح بقع أرضية عارية مشتركة، و هو ما كان يتطلب انتظار فترة طويلة قبل هدم البراريك.
هذا و يحرص الوالي امهيدية بشكل شخصي على الإشراف على تدبير ملف دور الصفيح، خاصة أن قرار تحويل جهة الدار البيضاء سطات لجهة بدون سكن عشوائي قبل المونديال قد صدر و تم الشروع فعليا في تطبيقه، و قد نجحت بشكل كبير سلطات الجهة في تدبيره بعد الوصول لحلول توافقية في أغلب “الكاريانات” مع ساكنتها و باقي المتداخلين.
2 تعليقات
شكرا يا اصحاب القرار البرازيل نظمت كاس العالم ولم تقم بهدا الفعل وهي مملوءة بالبراريك
شكرا يا اصحاب القرار البرازيل نظمت كاس العالم ولم تقم بهدا الفعل وهي مملوءة بالبراريك انكم تنشرون سوى الاشياء التي تلاءمكم