البيضاء بدون “كاريانات” قبل المونديال.. قرار يلزم بهدم البراريك و منح أصحابها شقق سكنية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

قرار صارم و حازم أصدره محمد امهيدية والي جهة الدار البيضاء سطات و هو أن المدينة ستكون بدون “كاريانات” قبل حلول المونديال، حيث أصدر تعليماته المباشرة لكافة المصالح بضرورة التحرك للقضاء على دور الصفيح بتشاور و تنسيق تام مع الساكنة المعنية.

و في هذا الصدد، عقدت العشرات من الاجتماعات الماراطونية في الأسابيع الأخيرة آخرها كان بمقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات سطات و خصص لتدارس آخر مستجدات الملف.

و حسب معطيات خاصة، فإن الوالي الجديد للدار البيضاء وجه تعليماته بهدم البراريك و تعويض ساكنتها وفق المقتضيات القانونية المؤطرة، حيث تدرس السلطات منح شقق سكنية جاهزة لأصحاب البراريك التي سيتم هدمها لربح الوقت.

و قد شرعت فعليا سلطات الجهة في هدم عدد من الأحياء القزديرية بتراب الجهة، و خاصك بالدار البيضاء و المحمدية، و ذلك بعد التوصل لتوافقات مع قاطني تلك البراريك و الذين سيستفيدون في المقابل من شقق جاهزة في تجمعات سكنية عوض بقع أرضية مشتركة كما كان معمولا به في السابق.

و وفق ذات المصادر، فعدد الأسر التي تم إحصاؤها و التي يسكن أصحابها في مساكن عشوائية يقدرون بأكثر من 50 ألف أسرة، و هو ما دفع سلطات الجهة لتدارس إمكانية منح شقق جاهزة للسكن لكل تلك الأسر لتفادي عدد من المشاكل التي كانت في السابق بمنح بقع أرضية عارية مشتركة، و هو ما كان يتطلب انتظار فترة طويلة قبل هدم البراريك.

هذا و يحرص الوالي امهيدية بشكل شخصي على الإشراف على تدبير ملف دور الصفيح، خاصة أن قرار تحويل جهة الدار البيضاء سطات لجهة بدون سكن عشوائي قبل المونديال قد صدر و تم الشروع فعليا في تطبيقه، و قد نجحت بشكل كبير سلطات الجهة في تدبيره بعد الوصول لحلول توافقية في أغلب “الكاريانات” مع ساكنتها و باقي المتداخلين.