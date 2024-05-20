خطير…مختل عقلي يذب..ح تلميذة أمام مؤسستها بتاونات
هبة بريس_ الرباط
علمث هبة بريس، أن مختلا عقليا قام صباح اليوم الاثنين، بذح تلميذة من الوريد إلى الوريد قرب مدرسة ابختيين العليا بجماعة تمضيت.
وأكدت معطيات أولية أن تلميذات كن ينتظرن ساعة قرع جرس المؤسسة ليتفاجأن بمختل عقلي يطاردهن بآلة حادة ،ليتمكن من إصابة تلميذة على مستوى العنق.
الحادث خلف موجة من الاستنكار والاستنفار، فيما فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقاتها في الواقعة، حيث تمكنت من القاء القبض على المختل العقلي المشتبه فيه، بأمر من النيابة العامة المختصة لمعرفة أسباب وملابسات الحادث، فيم تم نقل جثة التلميذة لمستودع الأموات بفاس.
28 تعليقات
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رحمة الله الواسعة عليها
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كان على المسؤولين ان لا يتركونهم يتجولون في الشوارع لأنهم يشكلون خطر على المواطنين وها هي نتيجة تجولهم ، نرفع أسمى التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة إنا لله وإنا إليه راجعون.
مثل هؤلاء المختلين عقليا يجب على السلطات الأمنية ان تقوم بأخذهم إلى المستشفيات المختصة بالامراض النفسية والعقلية من أجل العلاج.
الله اصبر والدها يارب كون معهوم والبنت الله ارحمها انها في الجنة انشاء الله
الله يرحمها وتكون من الشهداء
لاحول ولا قوة إلى بالله.
حسبنا الله ونعم الوكيل
الله يرحمها
الله يرحمها يارب
لاحولة ولا قوة الا بالله
ربي يرحمها ويصبر أهلها
ربي يرحمها ويجعل مثواها الجنة
لاحولا ولا قوه الا بالله
إن الله وإن إليه راجعون لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الله يرحمها ويوسع عليها يارب
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
الله يرحمها ويصبر اهلها
رحمها الله و اسكنها في فسيح جناته الواسعة.
اللهم ارحمها برحمتك يا ارحم الراحمين
للأسف الشديد انتشرت ظاهرة المختلين عقليا بكثرة في عدة مدن ولا تعرف مصدرهم من أي مدينة أتوا ويتجولون بكل حرية ولا احد يحرك ساكنا.
مسكينة الله يرحمها