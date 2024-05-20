خطير…مختل عقلي يذب..ح تلميذة أمام مؤسستها بتاونات

هبة بريس_ الرباط

علمث هبة بريس، أن مختلا عقليا قام صباح اليوم الاثنين، بذح تلميذة من الوريد إلى الوريد قرب مدرسة ابختيين العليا بجماعة تمضيت.

وأكدت معطيات أولية أن تلميذات كن ينتظرن ساعة قرع جرس المؤسسة ليتفاجأن بمختل عقلي يطاردهن بآلة حادة ،ليتمكن من إصابة تلميذة على مستوى العنق.

الحادث خلف موجة من الاستنكار والاستنفار، فيما فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقاتها في الواقعة، حيث تمكنت من القاء القبض على المختل العقلي المشتبه فيه، بأمر من النيابة العامة المختصة لمعرفة أسباب وملابسات الحادث، فيم تم نقل جثة التلميذة لمستودع الأموات بفاس.