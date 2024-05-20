تقدم أشغال مشروع تهيئة كورنيش عين السبع..ورش سياحي كبير يمتد على طول 3.4 كلم

2024-05-20 / 10:53
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2024-05-20 / 10:53
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