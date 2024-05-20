أولى الدول التي أعلنت الحداد العام على رئيسي ومرافقيه؟

هبة بريس /. وكالات

قررت 3 دول إعلان الحداد العام على الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي لقي مصرعه رفقة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق بحادث تحطم مروحيتهم بمحافظة أذربيجان الشرقية.

وأولى الدول التي أعلنت الحداد العام هي باكستان، التي أعلن رئيس وزرائها شهباز شريف، اليوم الاثنين يوم حداد على الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد الذي كان يرافقه، على أن يتم أيضا تنكيس الأعلام.

وأعلن رئيس رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، الحداد الرسمي على وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته والوفد المرافق بحيث ستنكس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا وتعدل البرامج الإذاعية و التلفزيونية بما يوافق الحدث.