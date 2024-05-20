أولى الدول التي أعلنت الحداد العام على رئيسي ومرافقيه؟

2024-05-20 / 10:54
1

هبة بريس /. وكالات

قررت 3 دول إعلان الحداد العام على الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي لقي مصرعه رفقة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق بحادث تحطم مروحيتهم بمحافظة أذربيجان الشرقية.

وأولى الدول التي أعلنت الحداد العام هي باكستان، التي أعلن رئيس وزرائها شهباز شريف، اليوم الاثنين يوم حداد على الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد الذي كان يرافقه، على أن يتم أيضا تنكيس الأعلام.

وأعلن رئيس رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، الحداد الرسمي على وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته والوفد المرافق بحيث ستنكس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا وتعدل البرامج الإذاعية و التلفزيونية بما يوافق الحدث.

2024-05-20 / 10:54
1

مقالات ذات صلة

الإعلان عن موعد تشييع الرئيس الإيراني

2024-05-20 / 11:18

جواد ظريف : الولايات المتحدة مسؤولة عن مأساة تحطم…

2024-05-20 / 11:10

فيضانات بلجيكا… وأمطار غزيرة في فرنسا وألمانيا

2024-05-20 / 10:29

علي باقري يتولى مهام وزير الخارجية في إيران

2024-05-20 / 10:16

وفاة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية والوفد المرافق في تحطم…

2024-05-20 / 09:17

الديوان الملكي السعودي يعلن إصابة الملك سلمان بالتهاب رئوي

2024-05-19 / 23:14

تحديد موقع تحطم طائرة رئيسي “بدقة”.. واجتماع طارئ للمسؤولين

2024-05-19 / 21:20

القناة “13” العبرية: إسرائيل تنفي تورطها في حادث مروحية…

2024-05-19 / 19:43

أول بيان سعودي عن حادث مروحية الرئيس الإيراني

2024-05-19 / 19:06

الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب ما يتعلق بحادثة مروحية…

2024-05-19 / 18:22

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى